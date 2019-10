Auto travolge ciclisti, pollici alzati e sorrisi in foto

Incuranti dei soccorsi a due ciclisti che avevano da poco travolto e ferito, e dei rilievi dell'incidente in corso, gli occupanti di una potente automobile hanno sorriso e scherzato, con tanto di pollice in alto, all'indirizzo della fotografa che ritraeva la scena per il giornale.

La scena - raccontata oggi da Il Gazzettino - si è svolta ieri a Vigonovo, località veneziana ai confini con la provincia di Padova, dove nella mattinata di ieri la vettura, una Audi Coupé guidata da un giovane di Cavallino Treporti (Venezia), in fase di sorpasso ha urtato un gruppo di ciclisti che stavano percorrendo in senso opposto la Statale della Riviera del Brenta, scaraventandone a terra due, di Noventa Padovana.

Mentre i ciclisti venivano portati in ospedale a Dolo (Venezia) dopo l'impatto, il guidatore e altri due passeggeri si sono dapprima appoggiati al guard-rail di fianco alla carreggiata, poi quando hanno visto arrivare una fotografa si sono messi in posa, pollici alzati e sorrisi.

Fortunatamente, i due ciclisti travolti non hanno riportato conseguenze gravi: il primo, preso di striscio, è stato medicato e dimesso dal nosocomio, mentre per l'altro si è reso necessario il ricovero, ma comunque non si trova in gravi condizioni. I rilievi dell'incidente sono stati svolti dalla Polizia locale e dai Carabinieri di Vigonovo, che applicheranno al conducente una sanzione e la decurtazione di punti dalla patente. Ma pare che dell'atteggiamento irriverente degli investitori non se ne siano accorti.