Venezia: esposte statue '400 del Ducale

(ANSA) - VENEZIA, 25 OTT - Tornano ad essere esposte a Palazzo Ducale, nella Sala dello Scrutinio, a Venezia, le tre statue quattrocentesche di Antonio Rizzo dopo un restauro durato quattro anni, eseguito con la supervisione di un Comitato scientifico e con il sostegno di Venetian Heritage.

Le tre statue, raffiguranti Adamo, Eva e il Guerriero (Marte), sono state per secoli all'aperto, nelle nicchie dell'Arco Foscari, del Palazzo dei Dogi, con travagliate vicende e alcuni interventi di pulitura e restauro tra '700 e '800, prima di essere portate all'interno e sostituite nei decenni scorsi da copie in bronzo. La prima a essere riprodotta in bronzo è stata Eva. Nel 1920 la copia prende il posto dell'originale, che viene trasferito all'interno del Palazzo. Le sculture di Adamo e il Guerriero (Marte) vengono sostituite invece dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra il 1953 e il 1955. Dal 2015 le tre statue sono state oggetto di restauro in uno spazio del Palazzo Ducale, trasformato per l'occasione in un laboratorio temporaneo visibile al pubblico. I lavori di restauro sono stati eseguiti da Jonathan Hoyte, sotto la direzione tecnica di un comitato scientifico, finanziato da Venetian Heritage. (ANSA).