Tumori,nuovo metodo monitoraggio farmaci

(ANSA) - VENEZIA, 25 OTT - Ricercatori dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell'Irccs Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) hanno inventato un metodo innovativo per monitorare in tempo reale l'efficacia di due farmaci chemioterapici. L'invenzione permetterà di ottimizzare le dosi somministrate in base alla risposta del paziente, limitando gli effetti collaterali e migliorando la terapia. Due i farmaci coinvolti: imatinib, usato per alcune forme di leucemia, e irinotecan, farmaco ad ampio spettro impiegato soprattutto contro i tumori del colon-retto. È sufficiente una minima quantità di plasma, 125 milionesimi di litro (mezza goccia), per misurare la concentrazione di questi farmaci nel sangue, individuando sia un eventuale sovradosaggio sia un dosaggio inefficace. Il team ha elaborato un metodo elettrochimico che riesce a individuare le tracce del farmaco nel plasma evitando interferenze di altre molecole. Sarà così possibile sviluppare dispositivi portatili e di facile utilizzo per il monitoraggio.

(ANSA).