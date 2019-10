Scritte muri,preside 'lezione su Banksy'

(ANSA) - VENEZIA, 25 OTT - Una lezione di street art, a partire da Banksy, per gli studenti e l'invito ai genitori a spiegare ai figli il rispetto per le cose degli altri: così Antonio Maria Bianchin, dirigente scolastico dell'Istituto statale comprensivo di Romando d'Ezzelino, nel vicentino, tenta di contrastare l'ennesimo 'colpo' messo a segno da alcuni vandali che hanno deturpato le pareti esterne della scuola primaria. Dopo l'ennesimo 'sfregio', Bianchin non ci ha pensato due volte e ha scritto una lettera a professori e familiari dei ragazzi.