Al via lavori pulizia Casa di Giulietta

(ANSA) - VERONA, 25 OTT - Il comune di Verona dichiara guerra a vandali e maleducati: le scritte sulle pareti all'ingresso della Casa di Giulietta hanno le ore contate. Così come i biglietti, gli adesivi, le scritte a spray, i cerotti e le gomme da masticare, appiccicati senza ritegno non solo sui pannelli che proteggono il muro, ma anche nelle parti in pietra dell' androne che porta allo storico balcone. Parte infatti il 28 ottobre l'intervento di pulizia di tutta l'area d'ingresso della Casa di Giulietta, dall'arco con la cancellata fino al Cortile.

Un cantiere che durerà due settimane ma che non precluderà le visite al sito turistico, che resterà aperto senza alcuna variazione di orario.

Contemporaneamente, per porre fine al fenomeno di degrado e vandalismo, saranno avviati controlli e sanzioni contro chi deturpa gli spazi pubblici. Obiettivo dell'intervento è quello di restituire l'androne della Casa alla sua originaria bellezza, sensibilizzando cittadini e turisti al rispetto dei luoghi d'arte come bene comune che tutti devono rispettare e tutelare.

L'ultima pulizia dell'androne risale al 2015. (ANSA).