Mediobanca: Nagel,aperti proposte Delfin

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - "Noi dobbiamo rimanere concentrati su quello che facciamo. Ma è nostra consuetudine confrontarci con gli azionisti e le faremo con Delfin. Ci interfacceremo con Delfin per discutere di eventuali loro proposte e suggerimenti".

Così l'ad di Mediobanca Alberto Nagel risponde alle critiche del nuovo azionista Leonardo Del Vecchio. D'altra parte "Dobbiamo rimanere concentrati sulle consegne del nostro piano, anche perché siamo in situazione di mercato che nei prossimi anni vedrà un contesto di tassi negativi".

Nel trimestre intanto Nagel, in attesa del nuovo piano industriale, esibisce risultati migliori della stime grazie anche alla diversificazione fuori dall'investment banking. L' utile netto è salito del 10% a 271 milioni e in ricavi sono cresciuti del 7% a 684 milioni. Importante l'apporto della partecipata Generali, pari a 135,5 milioni (98 milioni un anno fa) col risultato della compagnia che include i proventi dalla cessione di Generali Leben. (ANSA).