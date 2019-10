Intossicazione da funghi tra Comboniani

(ANSA) - VERONA, 24 OTT - Diciassette persone sono rimaste intossicate da funghi oggi pomeriggio, all'interno della Casa generale dei Padri Comboniani, a Verona.

L'allarme al 118 è scattato intorno alle 15.30, quando sono stati accusati i primi malori, dovuti ai funghi presenti nel pasto consumato. Secondo quanto si è appreso, sarebbero stati regalati da un confratello e utilizzati dalle cuoche della mensa comboniana per cucinare un risotto.

I sanitari sono intervenuti con cinque ambulanza, un'automedica e un furgone dei Vigili del fuoco per trasportare le persone intossicate negli ospedali di Borgo Trento, Borgo Roma, Negrar e Villafranca. Quattro sono state trattenute per accertamenti.

Tra gli intossicati anche il direttore di Nigrizia, padre Efrem Tresoldi, che ha accusato i primi sintomi dopo essere salito sul treno diretto a Roma per la chiusura del Sinodo sull'Amazzonia. (ANSA).