E-Distribuzione, nuova cabina a Conco

(ANSA) - CONCO (VICENZA), 24 OTT - Un servizio di eccellenza per oltre 10mila cittadini della zona compresa tra l'Altopiano di Asiago e il Bassanese, in provincia di Vicenza: è il carattere distintivo della nuova cabina primaria di Conco, frazione del comune montano di Lusiana Conco, inaugurata oggi dai vertici di Enel e alla presenza di sindaci e assessori dei comuni interessati. Il nuovo impianto di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, è stato realizzato con un investimento di 2,1 milioni di euro e vanta una tecnologia all'avanguardia, con una potenza di trasformazione pari a 16 megavolt-ampere. In grado di gestire la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, è stato realizzato su una superficie di 7 mila metri quadri a basso impatto ambientale e secondo standard di affidabilità particolarmente elevati. Sull'area è stato installato un trasformatore in grado di assicurare energia elettrica per quattro comuni (Lusiana Conco, Asiago, Marostica e Bassano del Grappa), la cui popolazione aumenta notevolmente durante il periodo estivo e invernale, in quanto comprende zone turistiche molto frequentate. (ANSA).