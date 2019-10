Bellomo, archiviata inchiesta Milano

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - E' stata archiviata, come richiesto dalla Procura, l'inchiesta milanese sull'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo accusato di stalking e violenza privata su 4 studentesse della sede milanese della scuola di preparazione alla magistratura 'Diritto e scienza' e difeso dall'avvocato Beniamino Migliucci. Lo ha deciso il gip Guido Salvini non ravvisando reati e accogliendo l'istanza dei pm Barilli e Pavan.

Bellomo, divenuto noto per il 'dress code' che imponeva alla sue studentesse e borsiste, è indagato in un'inchiesta a Bari. (ANSA).