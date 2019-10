Tamponamento tra 3 camion in A4, un ferito

(ANSA) - TRIESTE, 18 OTT - Una persona è rimasta ferita in un tamponamento tra tre mezzi pesanti avvenuto attorno alle 14.30 sull'autostrada A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Il traffico, informa Autovie Venete, è al momento bloccato. Il tratto interessato è stato chiuso, mentre è stata istituita l'uscita obbligatoria a San Stino di Livenza per far defluire il flusso di veicoli diretti verso Trieste. Sul posto, oltre alla Polizia stradale, anche il 118, l'elisoccorso e i Vigili del fuoco che hanno estratto il ferito dall'abitacolo. Le operazioni di rimozione dei mezzi, rende noto la Concessionaria, si stanno rivelando complesse. A causa dello scontro uno dei mezzi pesanti ha infatti perso il carico formato da rotoli di carta dal peso di circa 30 quintali l'uno. Sul posto sono giunti anche gli ausiliari alla viabilità di Autovie e quattro mezzi dei soccorsi stradali dotati di gru, pianali e forche per riportare la situazione alla normalità.

(ANSA).