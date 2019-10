Martella, in campo legge "Editoria 5.0"

(ANSA) - VENEZIA, 18 OTT - "E' necessario mettere in campo una nuova legge sull'editoria, che chiameremo Editoria 5.0, che possa modernizzare l'intero settore e che possa portare una nuova stagione di rinnovamento per il giornalismo e per l'editoria". Lo ha affermato il sottosegretario all'editoria Andrea Martella, incontrando a Venezia il sindacato dei giornalisti.

"Questo mondo sta vivendo da molti anni - ha proseguito Martella - una crisi durissima; adesso è giunto il momento di fare delle scelte politiche che possono invertire quei trend che hanno portato questa crisi, facendo fino in fondo i conti con la rivoluzione digitale, con interventi che sono necessari, anche con l'adozione della direttiva sul copyright, per fare in modo di regolare questo settore". "Stiamo lavorando anche per fare in modo che una quota grandissima della web tax possa essere indirizzata al mondo dell'editoria e dell'informazione. Siamo impegnati - ha concluso - per dare stabilità e solidità al sostegno pubblico sia nelle forme dirette che nelle forme indirette". (ANSA).