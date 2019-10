Autonomia: Boccia, martedì il Veneto

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "La prossima settimana riprenderanno i negoziati sull'autonomia differenziata tra il governo e le delegazioni trattanti. Questa mattina ho firmato le lettere indirizzate ai Presidenti delle Regioni che hanno già avviato l'iter sull'autonomia differenziata per far riprendere i confronti; si riparte dalla Regione Veneto, la cui delegazione è attesa per martedì 22 ottobre presso gli uffici del ministro per gli Affari regionali e le autonomie". Lo afferma il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. (ANSA).