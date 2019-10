Volotea, due nuovi voli Verona-Grecia

(ANSA) - VERONA, 17 OTT - Volotea, la compagnia aerea basata a Verona che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato oggi l'avvio di due nuove rotte esclusive alla volta di Preveza Lefkada e Skiathos, in Grecia.

Entrambe saranno disponibili a partire da luglio 2020 e, una volta alla settimana, collegheranno il "Catullo" con le due destinazioni elleniche. "Con un'offerta totale di 985 mila biglietti in vendita per decollare verso 23 destinazioni di cui 10 italiane, 19 esclusive, Volotea si riconferma come la prima compagnia per numero di posti e di destinazioni collegate a Verona" ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore.

Da gennaio a settembre 2019, sono stati 700 mila i passeggeri che hanno scelto di viaggiare con Volotea da e per lo scalo veronese, il 20% in più rispetto allo stesso periodo del 2018.

La compagnia dall'inizio dell'anno ha totalizzato a Verona un load factor del 95%. (ANSA).