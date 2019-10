Volotea, tre nuove rotte da Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 16 OTT - Volotea, la compagnia aerea basata a Venezia che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato oggi l'avvio di tre nuove rotte per il 2020 con destinazione Lussemburgo, Hannover e Kalamata, che si vanno ad aggiungere al nuovo collegamento per Lione, il cui volo inaugurale è confermato per venerdì prossimo. Con un'offerta totale di 880.000 posti per volare verso 36 destinazioni, 15 esclusive, Venezia si attesta come la base Volotea con il più altro numero di destinazioni raggiungibili a bordo del vettore.