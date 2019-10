Un morto e 3 feriti su A4 nel veronese

(ANSA) - VERONA, 15 OTT - Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sull'autostrada A4 Venezia-Milano, nel quale sono stati coinvolti mezzi pesanti.

L'incidente si è verificato sulla carreggiata Ovest, in direzione Milano, poco dopo l'uscita di Sommacampagna (Verona).

Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con l'elicottero e due ambulanze, oltre ai Vigili del fuoco.

Al momento, nel tratto interessato dall'incidente sono segnalati 4 chilometri di coda. (ANSA).