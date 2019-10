Arrestato con 31mila pasticche 'Yaba'

(ANSA) - VENEZIA, 10 OTT - Un arresto, 5 indagati e il sequestro di 31 mila pasticche di metanfetamina comunemente nota come Yaba o 'droga della pazzia', sono il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Venezia tra Mestre e Roma.L'Arma nel corso di una perquisizione domiciliare a carico di 6 bengalesi, hanno trovato nella casa di uno di essi,nel quartiere Quadraro di Roma, le 31 mila pasticche (valore oltre 200.000 euro). Altre 25 pasticche sono state rinvenute invece a Mestre. Si tratta del più ingente sequestro di questo tipo di stupefacente in Italia. L'uomo trovato con la droga, è finito nel carcere di Regina Coeli.La Yaba è una potente miscela di metanfetamina e caffeina a basso costo che induce nel consumatore un forte stato di euforia, effetto che, una volta svanito, si tramuta in una profonda astinenza, la quale, se non soddisfatta con nuove assunzioni, può portare a stati d'ansia, depressione e, nella peggiore delle ipotesi, al compimento di gesti estremi, provocando danni irreversibili al sistema nervoso centrale.