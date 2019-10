Turismo: numeri record a 18/o Buy Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 7 OTT - Duecentosessantadue imprese seller venete, 200 buyer internazionali, provenienti da 56 mercati (con dieci novità rispetto al 2018). Sono i numeri da record del 18/O 'Buy Veneto', il workshop internazionale del turismo del Veneto, il più grande evento italiano di marketing territoriale, apertosi oggi a Mestre. "In questi anni - ha detto l'assessore al Turismo, Federico Caner - Buy Veneto è cresciuto nei numeri, ma soprattutto in qualità, perchè abbiamo cercato di ascoltare gli operatori e di capire le loro richieste". In tal senso, si è cercato di coinvolgere maggiormente gli operatori di Stati Uniti, Russia e Cina, che hanno rispettivamente raggiunto 19, 17 e 13 buyer. Il tutto senza dimenticare che per il Veneto - dove il 70% dei visitatori è straniero - il principale mercato turistico resta l'Europa, a partire dalla Germania (che ha portato al workshop 19 buyer). Un altro obiettivo sollecitato dagli operatori, e raccolto dalla Regione, è quello della sempre più precisa tematizzazione dell'appuntamento.