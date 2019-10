Spadafora: frasi Petrachi ? c'è arretratezza

(ANSA) - VERONA, 7 OTT - "Penso che nello sport si debba avere necessariamente cittadinanza e grande rispetto per tutti e per tutte". Lo ha detto all'ANSA il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, commentando le dichiarazioni sul calcio che "non è sport per signorine" pronunciate ieri del ds della Roma, Gianluca Petrachi. "Trovo che quelle affermazioni - ha aggiunto - non siamo coerenti con ciò che rappresenta lo spirito sportivo e manifestino un'arretratezza culturale di cui non avevamo bisogno".