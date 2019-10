Aprilia,problema tecnico ferma Espargarò

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Il week end positivo dell'Aprilia sul circuito di Buriram, dove oggi si è corso il Gp di Thailandia, finisce con un pizzico di sfortuna in casa Aprilia, con Aleix Espargaró che deve arrendersi in gara a un problema tecnico mentre era in top-ten e il compagno di squadra Andrea Iannone 15mo, ma comunque a punti. Il pilota spagnolo è partito bene attestandosi in 10ma posizione, lottando per le posizioni dalla quarta alla ottava. Ma nel corso del 18mo giro è dovuto rientrare al box per un problema, probabilmente di natura elettronica, che ha rallentato la sua moto. "Questo weekend abbiamo lavorato in maniera praticamente perfetta - le parole di Espargarò a fine gara - Sulla pista forse più ostica per noi abbiamo trovato un buon setting. Purtroppo a nove giri dalla fine un problema elettronico mi ha costretto a fermarmi, quando c'era la possibilità di portare a casa un bel risultato".