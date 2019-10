Giochi 2026, Malagò 'bisogna sognare'

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Sui Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 "il più grande errore che possiamo fare dopo aver portato in Italia le Olimpiadi è sentirsi appagati. Bisogna sempre sognare". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo intervento a Unicef Generation in Piazza del Popolo a Roma. "Il segreto della vittoria? È stata una semina che partiva da molto lontano", ha aggiunto a margine il numero uno dello sport italiano. Al dibattito ha preso parte anche la coordinatrice della candidatura olimpica Diana Bianchedi: "Alziamo l'asticella: abbiamo i prossimi sette anni in cui possiamo fare tante cose belle. Facciamo qualcosa insieme per il 2026", ha detto rivolgendosi all'Unicef.