Torna in Arena di Verona 'Notre Dame'

(ANSA) - VERONA, 1 OTT - Seduto al pianoforte per far risuonare le note di 'Vivere per amare', accompagnato dalla voce di Elhaida Dani, la nuova Esmeralda. Così, dal vivo nella hall del municipio di Verona, Riccardo Cocciante ha presentato il ritorno in Arena di Verona di 'Notre Dame de Paris'. "Un gioiello nel gioiello", secondo l'artista, il connubio tra la sua opera e l'anfiteatro scaligero. E, per l'occasione, anche il programma di Rai1 'Storie italiane' era in diretta da Palazzo Barbieri.

L'opera moderna, tratta dal romanzo di Victor Hugo, torna dal 3 al 6 ottobre nell'Arena, facendo salire a ben 43 le repliche che nel corso degli anni sono state fatte solo a Verona. Dopo le date scaligere, lo spettacolo musicato da Riccardo Cocciante, sull'adattamento di Luc Plamondon e Pasquale Panella, sarà in scena a Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Torino, Roma, Genova, Eboli, Reggio Calabria, Catania e Ancona.