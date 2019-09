"Vaporetto Rosa" per prevenzione tumori

(ANSA) - VENEZIA, 30 SET - E' partito oggi per la prima di cinque tappe in laguna e terraferma, il "Vaporetto Rosa", imbarcazione che promuove a Venezia la prevenzione del tumore al seno. A bordo del battello medici specializzati a disposizione per fornire informazioni sulle attività di screening offerte dalla sanità pubblica del territorio veneziano e per spiegare alle donne più giovani l'importanza di monitorare i cambiamenti del proprio corpo, illustrando la tecnica di autopalpazione.

Il battello della società Alilaguna, ricoperto con una pellicola rosa e con la scritta "Prevenzione è vita", è stato dotato inoltre di uno spazio per visite senologiche, effettuate a bordo su prenotazione da sanitari dell'Ulss 3 Serenissima.

Dopo aver percorso il Canal Grande, oggi il Vaporetto Rosa è stato ormeggiato a Ca' Farsetti per le visite senologiche.

Sabato 7 ottobre si sposterà a Murano e a Burano, il 14 ottobre Marghera, il 21 all'hotel NH Laguna Palace di Mestre. Ultima tappa lunedì 20 ottobre al Lido di Venezia e a Pellestrina.