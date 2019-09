Picchia sorella e padre, arrestato

(ANSA) - VICENZA, 30 SET - I Carabinieri di Campiglia dei Berici (Vicenza) hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e percosse un 36enne residente ad Agugliaro. L'intervento al 112 è stato chiesto dalla sorella che ha segnalato ai militari dell'Arma l'ennesimo comportamento aggressivo da parte del congiunto. I Carabinieri, al loro arrivo, hanno constato che l'uomo poco prima aveva ripetutamente percosso la sorella ed il padre 73enne senza procurare ad entrambi lesioni tali da richiedere l'intervento sul posto di personale medico. Preso atto dell'accaduto e considerato che l'uomo, in passato, si era già reso protagonista di analoghi comportamenti, i Carabinieri lo hanno arrestato.