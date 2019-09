Dolomiti Show... must go on

(ANSA) - BELLUNO, 30 SET - Il 5 e il 6 ottobre, nel polo fieristico di Longarone, va in scena l'expo della montagna, un appuntamento che valorizza l'offerta turistica delle Dolomiti bellunesi. Alla sua terza edizione, è già diventata il canale ufficiale per le trattative commerciali nel settore ricettivo.

Questanno poi sarà un'occasione unica di "allenamento" per i Mondiali di Sci di Cortina 2021 e per le Olimpiadi 2026 Il primo week-end di ottobre c'è un appuntamento che è entrato prepotentemente nel calendario degli appassionati di montagna: "Dolomiti Show. Uno spettacolo di montagna". Una vera e propria expo di tutto quello che il territorio dolomitico può offrire al visitatore, dagli alberghi allo sport, dalla cultura alla gastronomia; insomma, una montagna da vivere tutto l'anno.

"Dolomiti Show" è incontri tra strutture ricettive e i buyer internazionali. È recruiting per il settore del turismo. È una serie di eventi per celebrare le Dolomiti Patrimonio dell'Umanità, nel decimo anniversario del riconoscimento Unesco.

