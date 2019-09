Biennale Musica,omaggio a genio Aperghis

(ANSA) - VENEZIA, 30 SET - Il compositore greco Georges Aperghis, fra le personalità più atipiche del panorama musicale contemporaneo, sarà il protagonista dei prossimi due appuntamenti del 63/o Festival internazionale della Musica promosso dalla Biennale di Venezia, diretta da Ivan Fedele.

Aperghis sarà presente nei due appuntamenti di martedì 1 ottobre: nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian (ore 16.30) il Quartetto Prometeo - ensemble Leone d'argento nel 2012 - presenterà due brani di Aperghis: Dans le mur per pianoforte ed elettronica, in prima esecuzione italiana, e la novità assoluta "Scherzo per pianoforte", interpretato da Mariangela Vacatello per cui è stato scritto. Accanto, musiche di Marco Momi e di Alessandro Solbiati, quest'ultimo autore della novità assoluta Quarto Quartetto. La sera al Teatro alle Tese (ore 20.00) andrà in scena Thinking Things, l'ultimo lavoro di teatro musicale firmato da Aperghis, presentato in prima italiana a Venezia.