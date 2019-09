Verona: Juric, il pareggio è giusto

(ANSA) - CAGLIARI, 29 SET - Juric contento: per il tecnico del Verona un pareggio più che giusto a Cagliari. "All'inizio non eravamo tosti - esordisce - ma la squadra ha reagito bene, soprattutto dopo il gol del Cagliari. Poi ha continuato. Vero, ha concesso qualche contropiede, ma la mia squadra ha anche creato delle buone occasioni per passare in vantaggio. Ecco perché secondo me il pari può essere considerato giusto".

"Abbiamo fornito una buona prestazione. Certo, mi dispiace un po' che giocando così, ed è già successo altre volte, non riusciamo a raccogliere qualcosa in più. Ma sono soddisfatto di quello che ha fatto la squadra". Verre? "Stravedo per lui - questo il commento del mister - può ancora crescere".