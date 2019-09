Coez, pop tocca argomenti importanti

(ANSA) - VERONA, 29 SET - Comincia dall'Arena di Verona il nuovo tour di Coez, che da ottobre sbarcherà nei palazzetti. La carrellata di concerti intitolata 'E' sempre bello in tour', è stata anticipata a maggio dalle tre date romane e segue l'uscita dell'album 'E' sempre bello'. Con una scaletta di ventisei brani, Coez presenta dal vivo un riassunto della sua storia musicale. In programma per il concerto anche un video dedicato ad Open Arms. "Ho sempre lavorato per questo - ha detto Coez - e ora chi viene ai miei concerti mi conoscerà sotto tanti punti di vista. Anche il pop può parlare di argomenti importanti".