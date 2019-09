Oscar Lirica a Venezia, ospite Bocelli

(ANSA) - VENEZIA, 28 SET - Andrea Bocelli sarà l'ospite d'onore del galà degli Oscar della Lirica, che si terrà il primo ottobre al teatro Malibran di Venezia. Il tenore si esibirà nel duetto "Mario! Mario!", dal primo atto della Tosca di Puccini, assieme al giovane ma già affermato soprano Tea Purtseladze, nel ruolo di Tosca. Bocelli sarà insignito di un riconoscimento per il suo ruolo di divulgatore e promotore della grande musica nel mondo. Ma la serata del Malibran sarà caratterizzata soprattutto dalle performance dei nove artisti vincitori della settima edizione degli Opera Star -International Opera Award. Si tratta Francesco Demuro, Davide Livermore, Elena Mosuc, Fabio Luisi, Anna Maria Chiuri, Luciano Ricceri, Riccardo Zanellato, Franca Squarciapino, Luca Salsi. L'evento è organizzato dalla Fondazione Verona per L'Arena, promosso dalla Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per La Musica Lirica e Sinfonica, con il sostegno della Regione Veneto e la collaborazione della Fondazione della Fenice di Venezia.