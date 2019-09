Furto gioielli Ducale: condanne per due

(ANSA) - VENEZIA, 27 SET - Per il furto dei gioielli del Maharaja in mostra a Palazzo Ducale, avvenuto il 3 gennaio del 2018 a Venezia, il giudice ha condannato i due principali imputati Vinko Tomic e Dragan Mladenovic rispettivamente a 5 anni e quattro mesi e a 6 anni di reclusione. Respinte le richieste di patteggiamento fatte dagli altri tre imputati, Zelimir Grbaved, Zvonko Grgic e Vladimir Durkin, perché ritenute incongrue rispetto al danno fatto. I legali hanno annunciato che presenteranno ricorso in Appello. I cinque, al secondo tentativo, avevano sottratto alcuni gioielli milionari in mostra sfruttando l'occasione dell'ultima giornata di esposizione della mostra 'Tesori del Moghul e del Maharaja' dedicata alla collezione privata dello sceicco Hamad Bin Abdullah Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar. Gli autori sono di nazionalità serba e croata.