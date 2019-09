All'asta cabina funivia Tofana a Cortina

Un pezzo della vecchia Cortina, la cabina della storica funivia Tofana-Freccia nel Cielo, sarà venduta al miglior offerente. Scadrà il 31 ottobre l'asta per aggiudicarsi questo pezzo di storia della montagna, dello sci, ma soprattutto della Tofana e della città ampezzana.

Il rinnovo della Freccia nel Cielo per il tratto Cortina-Col Druscié è ormai iniziato da mesi e la vecchia cabina installata nel 1969 e appesa alle funi fino alla primavera di quest'anno è momentaneamente in pensione dopo 50 anni di onorato servizio. Entro ottobre sarà possibile inviare le proprie offerte partendo da una base d'asta di 8.500 euro per questo pezzo che porta con sé una grande storia. La cabina ha dimensioni 5,40 per 2,78 per 2,81 metri ed è in lamiera con due porte e vetri in plexiglas.