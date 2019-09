Pasqua Vini, da vendemmia buone attese

(ANSA) - MILANO, 26 SET - La vendemmia ha preso avvio 10 giorni più tardi rispetto agli ultimi 5 anni nei vigneti Pasqua in Valpolicella e nella zona del Soave. "Nonostante l'annata sia partita con alcune criticità iniziali (basse temperature primaverili e 20 giorni di pioggia nel mese di maggio) il decorso estivo è stato abbastanza positivo, piuttosto caldo e secco - spiegano dall'azienda veronese - Durante il mese di agosto un graduale abbassamento delle temperature nelle ore notturne, e le conseguenti escursioni termiche, hanno favorito un accumulo ottimale di zuccheri ed un ottimo tenore acidico. Se le condizioni meteo si manterranno invariate si auspica, per le aree non colpite da grandine, una vendemmia di livello medio alto". "E' un rito millenario, un momento fondamentale - ha commentato l'ad Riccardo Pasqua - in cui si raccolgono i frutti del lavoro della terra di un intero anno. Abbiamo buone aspettative, confidando nel meteo dei prossimi giorni che può influenzare il risultato finale della qualità delle uve".

