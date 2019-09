Furti in attività commerciali, 4 arresti

(ANSA) - UDINE, 26 SET - Quattro cittadini romeni, tra i 24 e i 47 anni, sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare dai Carabinieri della stazione di Tarcento della Compagnia di Cividale (Udine) al termine di un'indagine su diversi furti ai danni di attività commerciali commessi nel Friuli collinare e in Veneto. Un quinto componente della banda, per cui era stata emessa analoga ordinanza di custodia cautelare, è invece deceduto pochi giorni prima della notifica del provvedimento. L'indagine è partita a seguito di una serie di furti ai danni di distributori di benzina, concessionari di auto e altri esercizi avvenuti nel Friuli collinare. L'attività investigativa ha consentito ai militari dell'Arma di ricostruire e attribuire alla banda in totale, tra settembre e ottobre 2018, 15 episodi in Friuli e altri 5 in Veneto, nelle province di Treviso e Venezia. La refurtiva ammonta a diverse decine di migliaia di euro. Tra i beni recuperati anche un autocarro e un'auto rubate in provincia di Udine.(ANSA).