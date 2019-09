L.elettorale: sì Consiglio a referendum

(ANSA) - VENEZIA, 25 SET - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi il referendum per la variazione della Legge elettorale per eliminare la quota proporzionale. Come riferisce il presidente dell'Assemblea Roberto Ciambetti (Lega) la proposta è passata con 28 voti favorevoli (ne bastavano 26), 7 contrari e 3 astenuti. Si tratta di una Deliberazione Amministrativa per il referendum abrogativo della quota proporzionale nel sistema elettorale sia alla Camera che al Senato, lanciato a livello nazionale dalla Lega.