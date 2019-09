Mobilità sostenibile al CiTeMoS Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 23 SET - Dall'auto elettrica al treno a lievitazione magnetica, dai monopattini ai droni. Sono tante le sfide per la mobilità sostenibile e sulle applicazioni pratiche e gli interventi per favorire un moderno sistema di trasporti, che aiuti a combattere i cambiamenti del clima, si confronteranno gli esperti e gli imprenditori nell'ambito del 'Ci.Te.Mo.S', la rassegna della tecnologia e della mobilità sostenibile che si svolgerà a Vicenza dal 4 al 12 ottobre. Una manifestazione, spiegano gli organizzatori, dalla quale partirà un appello al Governo ad attivarsi concretamente per ridurre i livelli di inquinamento nelle città, con provvedimenti che guardino alla micro mobilità del lavoro e sostengano il ricambio del parco circolante. Una settimana di incontri dedicati alla riflessione e alle proposte pratiche per una politica dello sviluppo sostenibile co-organizzato dal Comune di Vicenza e da Confartigianato Imprese nazionale.