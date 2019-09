Verona: Juric, Di Carmine punta con Juve

(ANSA) - VERONA, 20 SET - Samuel Di Carmine in attacco contro la Juventus al posto dello squalificato Stepinski, e per il resto conferma della squadra che, pur giocando un'ottima gara, è stata sconfitta dal Milan al Bentegodi. Queste le scelte del tecnico del Verona, Ivan Juric, dopo la rifinitura a Peschiera. "Di Carmine è l'attaccante perfetto per il nostro gioco - ha sentenziato Juric -. E' una prima punta vera, sa attaccare gli spazi e andare in profondità. A Torino, al posto di Stepinski giocherà lui". Juric ha poi chiarito il dubbio Pazzini: "Avevo pensato anche a lui. Ma non è ancora pronto". Il croato ha dribblato poi le domande sul 'can can' mediatico che ha seguito la gara con il Milan: "Sono cose troppo grandi - ha precisato - io preparo solo una partita. Piuttosto mi piace il clima che ora c'e' attorno alla squadra, i giocatori rendono di più. Mi piace anche avere un obiettivo chiaro: la salvezza. Qui nessuno ci chiede niente di più. A Genova parlavano di salvezza ma poi si pensava sempre a qualcosa d'altro".