Fisco: Bonomo, Isa come guidare al buio

(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - "E’ come guidare al buio. Gli Isa (indici sintetici affidabilità) sono uno strumento opaco e scarsamente decifrabile che sembra per ora smentire gli obiettivi di collaborazione e semplificazione. Così è impossibile fare impresa". Lo afferma il presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Agostino Bonomo, aggiungendo di aver chiesto "un incontro urgente al sottosegretario Baretta per la 'sterilizzazione' biennale". Bonomo ricorda che nel 2019 gli Isa sono stati oggetto di 4 provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, due circolari esplicative, tre decreti governativi e 7 versioni del software di calcolo. Queste ultime rilasciate negli ultimi due mesi. "L’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - prosegue il numero uno di Confartigianato - disorienta il mondo della piccola e media impresa. Dalle prime stime, a metà dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, oltre il 37% delle 290mila imprese venete soggette allo strumento risulta insufficiente con 'voto' inferiore al 6".