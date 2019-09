Venduta casa omicidio Isabella Noventa

(ANSA) - PADOVA, 18 SET - E' stata venduta la villa di Freddy Sorgato, l'omicida reo confesso di Isabella Noventa. La casa di via Sabbioni, posta all'asta oggi e dove sarebbe avvenuto l'assassinio, è stata aggiudicata ad una giovane donna padovana per la cifra di 261.750 euro, la base d'asta era 255.750 euro.

Ha partecipato all'incanto anche un'altra persona, che ha proposto un solo rialzo: alla fine ha vinto la 33enne che ha dichiarato di essere molto emozionata, anche se ha confessato di non sapere ancora se andrà ad abitare in quell'abitazione o se verrà messa a reddito. Il denaro della vendita andrà alla famiglia Noventa, come stabilito dai giudici del primo e secondo grado di giudizio che hanno condannato i due fratelli Sorgato, Debora e Freddy, a trent'anni di pena, e a 16 anni la complice tabaccaia veneziana Manuela Cacco.