Terza corsia: Autovie, nuove chiusure

(ANSA) - TRIESTE, 18 SET - Con il completamento nella parte centrale dei manufatti di attraversamento posti al di sotto dell'autostrada entrano nella fase finale i lavori di realizzazione della terza corsia nel tratto di A4 compreso fra il nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro. A partire da oggi, rende noto Autovie Venete, ogni settimana - dalle ore 22 di mercoledì alle 4 di lunedì - nel tratto compreso fra il nodo di Palmanova e Gonars in direzione Venezia, dove si viaggia già su tre corsie, sarà necessario chiuderne una, quella di sinistra (sorpasso veloce). Il cantiere sarà attivo per quattro settimane (fino alle ore 4 di lunedì 14 ottobre). Prevista anche la chiusura della A4 tra il nodo di Portogruaro e Latisana in direzione Trieste, dove proseguono anche i cantieri del terzo lotto (Alvisopoli-San Giorgio di Nogaro) e del secondo lotto (nodo di Portogruaro-Alvisopoli). Nel fine settimana i lavori si concentreranno - per quanto riguarda il terzo lotto - nell'area tra Ronchis e San Michele al Tagliamento. (ANSA).