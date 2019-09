Pd: Moretto va con Renzi

(ANSA) - VENEZIA, 18 SET - "Ho deciso di compiere una scelta che accendesse realmente il mio entusiasmo, la mia voglia di mettermi in gioco e di raddoppiare gli sforzi. Per questo ho scelto di accettare l'invito di Matteo Renzi e di molti altri e di aderire a un nuovo progetto politico": così la deputata Pd Sara Moretto spiega in una lettera aperta la sua adesione a Italia Viva.