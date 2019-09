Auto contro camion, morta nel padovano

(ANSA) - PADOVA, 17 SET - Una donna di 52 anni ha perso la vita oggi alle 12.00 in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 26 a Gazzo Padovano.

La donna, residente a Camisano Vicentino, si trovava a bordo di un'automobile che per motivi in via di accertamento da parte della Polizia Locale si è scontrata con il cassone di un camion che proveniva nel suo opposto senso di marcia. Distrutta l'auto: sul posto i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118 intervenuto con l'elicottero. Per la vittima non vi è stato nulla da fare. L'autista del camion è rimasto ferito in modo lieve; entrambi i mezzi sono stati sequestrati. (ANSA).