Offese Mattarella, esposto a leghista

(ANSA) - VERONA, 16 SET - Un esposto contro il deputato della Lega Vito Comencini per le offese rivolte al Presidente della Repubblica durante il raduno di Pontida è stata presentata a Verona da Mao Valpiana, esponente del Movimento non violento.

"Mattarella mi fa schifo" aveva detto il parlamentare leghista.

"Ho depositato alla Procura della Repubblica di Verona, sezione di Polizia Giudiziaria, un 'Esposto - Notizia di reato' nei confronti del deputato Vito Comencini, per vilipendio al Capo dello Stato" ha dichiarato Valpiana.