Frecce tricolori chiudono estate Jesolo

(ANSA) - VENEZIA, 15 SET - Con il tradizionale Air show cui hanno partecipato anche le Frecce tricolori della Pan dell'Aeronautica militare, Jesolo (Venezia) ha chiuso la stagione turistica estiva.

In spiaggia in migliaia sono stati con il naso all'insù per vedere le evoluzioni delle Frecce tricolori che hanno proposto il loro singolare repertorio.

La festa dell'aria ha visto anche le celebrazioni per ricordare i 30 anni dell'Amx Ghibli dell'Aeronautica militare di stanza al 51/o Stormo che a sua volta ha celebrtato gli 80 anni di vita.

Allo spettacolo hanno contribuito anche team italiani e stranieri di volo acrobatico e la Patrouille De France dell'aeronautica militare francese.