Torna a Venezia Il Moro di Venezia II

(ANSA) - VENEZIA, 14 SET - E' stata presentata oggi la ristrutturazione dell'imbarcazione 'Il Moro di Venezia' II, protagonista di avvincenti competizioni veliche come la 28/a America's cup e vincitrice nel 1991 della Iacc World's e l'anno successivo della Luis Vuitton cup. Dopo la benedizione di fronte alla Basilica della Salute, la barca è stata a disposizione di tifosi, curiosi e appassionati che hanno potuto visitarla.

Ultimato il restauro tra Trieste e Venezia, durato vari mesi, l'imbarcazione resterà nel capoluogo lagunare per tutta la prossima stagione e si sposterà per partecipare ad alcune competizioni veliche.