Rimane ferito su ferrata Tofana Rozes

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 14 SET - Un escursionista polacco di 66 anni è rimasto ferito oggi dopo essere caduto per alcuni metri mentrre affrontava la parte alta della Ferrata Lipella, sulla Tofana di Rozes. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato verso il massiccio che sovrasta Cortina sbarcando in hovering l'equipe medica e un tecnico di elisoccorso. Prestate le prime cure, l'uomo è stato caricato in barella, e recuperato con un verricello di 10 metri per essere trasportato all'ospedale di Belluno, con un probabile politrauma. (ANSA).