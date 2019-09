Moto: San Marino, Aprilia in crescita

(ANSA) - ROMA, 13 SET - La prima giornate di prove a Misano, in vista del GP di domenica, vede un'Aprilia in crescita con Aleix Espargaró che chiude la giornata in top ten. In FP1 ha chiuso con il quinto tempo in 1'33"762. Forte del risultato acquisito, ha lavorato nel secondo turno soprattutto in ottica gara, provando assetti e gomme nello stesso orario della corsa.

Andrea Iannone, invece, è riuscito a migliorarsi di oltre sei decimi tra le due sessioni e ha chiuso la FP2 in 1'34"381, non lontano da Aleix ma fuori dai dieci. E' stata una scivolata al mattino a compromettere il miglior rendimento. "Mi sono trovato molto meglio rispetto ai test e, nonostante abbia fatto il giro veloce nelle FP1, la sessione più interessante è stata la FP2 - ha commentato Espargarò - Nel pomeriggio infatti abbiamo lavorato in ottica gara, utilizzando la gomma media al posteriore, con buoni riscontri".