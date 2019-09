Esercito: da domani 13/o Raduno Lagunari

(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - Da domani al 22 settembre avrà luogo a Portogruaro il 13/o Raduno nazionale dei Lagunari in congedo ed in servizio del reggimento "Serenissima", eredi dei Fanti da Mar della Repubblica di Venezia. L'evento, che gode del Patrocinio dell'Esercito Italiano, della Regione Veneto e della Città Metropolitana di Venezia, avrà un programma che prevede, oltre alla tradizionale cerimonia militare ed allo sfilamento di migliaia di radunisti di domenica 22 settembre, manifestazioni culturali a favore della cittadinanza e la partecipazione di gruppi di rievocatori storici legati alla storia del Veneto e d'Italia. Inoltre, venerdì 20 settembre nel pomeriggio un team di lagunari in servizio, i moderni Fanti da Mar della Serenissima, condurrà presso il locale stadio una dimostrazione tattica di discesa rapida con funi da elicotteri in volo stazionario. Nell'arco delle giornate interessate all'evento, si prevede la partecipazione di circa 15.000 persone.