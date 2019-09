Progetto di restauro violini di Vivaldi

(ANSA) - VENEZIA, 12 SET - L'Istituto provinciale per l'infanzia 'Santa Maria della Pietà' di Venezia ha promosso, in collaborazione con la Fondazione Museo del violino Antonio Stradivari di Cremona, un progetto per studiare e restaurare la collezione di strumenti ad arco dell'Istituto, risalente in gran parte al periodo della presenza di Antonio Vivaldi alla Pietà e considerata un unicum, in quanto gli strumenti non sono stati mai sottoposti ad interventi di adeguamento. Dodici violini, due violoncelli, una viola e due contrabbassi sono stati trasferiti nelle scorse settimane a Cremona nel laboratorio di diagnostica applicata ai beni culturali di Cr.Forma. Qui verrà effettuata una serie di indagini diagnostiche non invasive per decidere, strumento per strumento, se operare un recupero funzionale o materiale. L'intervento, presentato al Teatro La Fenice di Venezia, durerà circa un anno. In questo periodo le opere saranno sostituite nelle bacheche della Pietà da 14 strumenti prestati dal Museo del violino di Cremona.