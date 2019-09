Celentano, bene ministro su grandi navi

(ANSA) - ROMA, 8 SET - "Grande exploit del pioniere Franceschini che a soli pochi giorni dalla nascita del nuovo governo ha lanciato il suo primo SILURO centrando in pieno la fine delle grandi navi a Venezia. Bravo Dario!!! Un'azione memorabile la tua, attraverso la quale, tu per primo, hai innalzato la bandiera del vero CAMBIAMENTO!!!". E' il plauso di Adriano Celentano, che in un post sul suo blog appoggia in pieno l'impegno preso dal ministro dei Beni culturali per bloccare il passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco a Venezia.

"Un tuono, che già dai suoi primi vagiti scuote il governo, sia Giallo che Rosso, sul sentiero dell'ineffabile bellezza da cui nasce il giusto pensiero!!!", scrive Celentano nel post, intitolato proprio 'La bandiera del cambiamento'.

La questione dei 'mostri della laguna' è un tema particolarmente caro all'artista, che lo ha visto schierarsi nettamente anche in passato, con diverse iniziative.