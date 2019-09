Alpinisti Tre Cime: Zaia, beghe famiglia non ci interessano

(ANSA) - VENEZIA, 4 SET - "A noi le beghe familiari non interessano e lasciamo che vengano gestite dentro la famiglia dei turisti spagnoli. Gli operatori hanno registrato più chiamate da parte della madre e i nostri soccorsi sono intervenuti perché in questi casi sono obbligati a farlo". Lo sottolinea il Presidente del Veneto, Luca Zaia, tornando sulla vicenda degli alpinisti recuperati lunedì mentre stavano percorrendo una via lungo le Tre Cime di Lavaredo, che in un'intervista affermano oggi di non voler pagare il servizio di recupero. (ANSA).