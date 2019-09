Venezia: idea del sindaco, città 'smoke free'

Venezia come Tokyo, libera dal fumo di sigarette. Per ora è soltanto un'idea, alla quale però il sindaco Luigi Brugnaro sta lavorando con convinzione. Il progetto di una Venezia 'smoke free', iniziando magari dalle aree a più alta frequenza turistica, Brugnaro l'ha lanciata a margine del Forum internazionale dei sindaci. Venezia è molto attiva sul fronte green,e ha già deciso ad esempio di mettere al bando la plastica nei locali pubblici a partire dal 2021.

L'ulteriore step potrebbe essere l'individuazione di aree cittadine all'aperto libere dal fumo di sigaretta. Un'idea che Brugnaro ha maturato dopo una visità a Tokyo, metropoli già da tempo in larga parte 'smoke free'. Per il sindaco si potrebbe iniziare da San Marco e Rialto, dove vi sono folle di turisti e tanti bambini. In Comune vi sarebbe già un gruppo di lavoro incaricato di elaborare un'ipotesi progettuale. L'intento di Brugnaro sarebbe quello di definire le aree libere dal fumo entro alcuni mesi, prima della fine del suo attuale mandato, nel 2020.